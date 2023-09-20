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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة أجنبية توفيت طعنًا على يد زوج شقيقتها بعابدين

أرشيفية
أرشيفية
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بدأت نيابة وسط القاهرة التحقيق في واقعة مقتل فتاة وطعن شقيقتها علي يد زوج الثانية، بسبب خلافات بينهم.

 وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، والإستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها الثانية تمهيدًا لسؤالها، كما بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء شهود العيان.

 وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه لأية مواد مخدرة من عدمه. تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما، والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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