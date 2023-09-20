فلسطين تشارك في أعمال المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية

شاركت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية في القيادات الإدارية والتميز المؤسسي في ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 83 مشاركاً من 11 دولة عربية.

وترأس رئيس ديوان الموظفين - رئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية موسى أبو زيد، على هامش أعمال المؤتمر، جلسة خاصة بدور "التكنولوجيا والمعلومات في تكوين بيئة داعمة للتميز المؤسسي"، استعرض من خلالها تجربة فلسطين الخاصة بالتنمية والتطوير لعملية التخطيط الوظيفي التي أنتجها ديوان الموظفين، بهدف التحسين والنهوض بالإدارة العامة في دولة فلسطين، وضرورة أن يكون هناك تميز مؤسسي بقادة ممتميزين.

وقال أبو زيد، إن رئاسة فلسطين لهذه الجلسة الهامة تهدف إلى أن نوضح للجميع أين وصلت فلسطين في مجالات التميز المؤسسي والخدمة المدنية والوظيفة العمومية، وإن حضورنا ملزم لنا بالمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وأن نرسل طواقمنا أيضا لنوضح إبداع فلسطين وكيف تحولت إلى نموذج إداري يمكن أن يصلح للدراسة والتأمل والتعميم ونقل الخبرة للكثير من الدول.

وأكد أبو زيد في تصريح له عقب ترؤسه الجلسة، أن بعض الدول عندما تتحدث عن فلسطين تعتقد أنها في ظل الظروف التي تعيشها تحت الاحتلال الإسرائيلي الظالم، ولا يتوقع أن يكون بإمكانها أن تصنع فرقا أو تميزا، مشيرا إلى أن فلسطين برغم التحديات دائما فاجأت الجميع، خاصة الأشقاء العرب، بأنها منبر للتعلم والشعب الفلسطيني دائما يصنع إنجازات رغم الظروف، ليؤكد أنه باقٍ ولم يستطع أحد أن يزيحه من الخارطة السياسية ولا التنموية ولا الإدارية، وحتما سينتصر وسيكون واحدا من أهم الدول في المنطقة.