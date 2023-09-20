محافظ دمياط تحيل موظفا حكوميا للتحقيق بسبب خروجه بدون إذن

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات إدارة دمياط التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك فى زيارة مفاجئة جاءت ضمن جولتها الصباحية لهذا اليوم .

وفى هذا السياق،، تابعت المحافظ خطة الإدارة لاستقبال العام الدراسى، وأيضًا ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بسيطة وشاملة للمدارس، والخطة الزمنية لنهو تلك الأعمال قبل بداية الدراسة، وكذلك مخطط سير اليوم الدراسى بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ومدارس الثانوى العام والفنى، وآلية تطوير المنظومة داخل المدارس .

كما تفقدت محافظ دمياط أقسام الإدارة و تواصلت مع العاملين بها، للإطلاع على منظومة العمل، مؤكدة ضرورة الدفع بهذه المنظومة للارتقاء بالعملية التعليمية، موجهة مدير الإدارة بالمتابعة الميدانية للتجهيزات الخاصة بالمدارس التابعة للإدارة للتأكد من جاهزيتها بشكل كامل وتوفير مناخ آمن للطلاب.

إحالة موظفة للتحقيق

وخلال متابعة الانضباط الإداري للعاملين بالإدارة الذى قامت به إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، فقد تبين خروج موظف بدون إذن تم تحويله للشئون القانونية للتحقيق.

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعدادات القصوى لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة بالإضافة إلى الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس،في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بانتهاء الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.

وأكد انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.