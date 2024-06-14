بإجمالي 21 مشروعًا .. "حياة كريمة" تتفقد معدلات التنفيذ بوادي النقرة في أسوان

أجرت وحدة "حياة كريمة" متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية في قرية وادي النقرة بمركز نصر النوبة، والتي تشمل إجمالاً 21 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتركز الجهود على إزالة العقبات وزيادة نسب التنفيذ في القرى والنجوع المستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لرفع نسب التنفيذ وضمان الانتهاء من كل المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) وذلك فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها وتقديم الخدمات لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

أوضح اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، أن وحدة "حياة كريمة" قامت بزيارة ميدانية شملت تفقد 12 مشروعاً مكتملة بنسبة 100%، تتضمن إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، ونقاط إسعاف وإطفاء، ووحدات طب الأسرة، ومحطات رفع الصرف الصحي، وتطوير وصيانة المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ، كما تفقدت وحدة حياة كريمة مشروع إنشاء محطة المعالجة في قرية الآمال، ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بنسبة 80%، وتوصيل خطوط الاتصالات والفايبر بنسبة 65%.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة زيادة فرق العمل لتعزيز معدلات الإنجاز في المشروعات المتبقية، واستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة، والالتزام بإعادة الشيء لأصله وتنسيق الموقع العام، وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير لإضفاء الوجه الحضاري المناسب لهذه المشروعات القومية.

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