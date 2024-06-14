استعدادا لعيد الاضحى.. فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفتح المجازر مجاناً طوال أيام العيد، مع التشديد على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المجازر والأسواق المختلفة، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

شدد المحافظ على ضرورة إنهاء أعمال الصيانة الشاملة في جميع المجازر الحكومية والخاصة لضمان جاهزيتها لاستقبال ذبح الأضاحي بالمجان حتى آخر أيام العيد.

كما أكد على تفعيل قرار منع ذبح الأضاحي في الطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة للحفاظ على سلامة وجودة اللحوم، والبيئة والصحة العامة.

كلف اللواء أشرف عطية مديريتي الطب البيطري والتموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات لمراقبة أعمال الذبح في المجازر ومحلات الجزارة، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضمان توافر اللحوم والمواد الغذائية بصلاحية مناسبة للاستهلاك الآدمي.

رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر

وأوضح الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري، أنه جرى رفع درجة الاستعداد في المديرية وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر لدعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة المذبوحات.

وأشار إلى أنه كما جرى التأكيد على توفير احتياجات المجازر من العمالة وأدوات النظافة والتطهير، وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، ورفع المخلفات أولاً بأول. بالإضافة إلى تنظيم حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولتيسير التواصل، تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي الاستفسارات والشكاوى من المواطنين على الأرقام: 01153911314 و01026735977، مع العمل على سرعة حلها.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية توفير إحتياجات المواطنين ، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

IMG-20240614-WA0024

IMG-20240614-WA0023