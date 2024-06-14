منطقة القليوبية تحتفل بختام الموسم الرياضي وتكرم رموز الكرة الطائرة

نظمت منطقة القليوبية احتفالية مميزة لختام أنشطة الموسم الرياضي، وذلك لتكريم الفرق واللاعبين الذين حققوا إنجازات متميزة خلال الموسم الرياضي.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والدكتور هاني محمد زكريا، رئيس منطقة القليوبية للكرة الطائرة.

شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من المسؤولين الرياضيين واللاعبين والجماهير، وتم تكريم الفرق الفائزة في مختلف البطولات وتوزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين المتميزين، وتوجت الاحتفالية بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات منطقة القليوبية للكرة الطائرة.

وشهد الحفل حضوراً كبيراً من المهتمين برياضة الكرة الطائرة وأسر اللاعبين واللاعبات، مما أضاف أجواءً من الفرح والاحتفال بالنجاحات التي حققتها المنطقة في هذا الموسم.

من جانبه، أعرب الدكتور هاني محمد زكريا رئيس منطقة القليوبية للكرة الطائرة، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها الفرق المشاركة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها منطقة القليوبية لتطوير رياضة الكرة الطائرة في مصر.

وأشاد الدكتور هاني محمد زكريا بجهود جميع القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، قائلا: أن هذا التكريم يعد دافعاً قوياً لمواصلة العمل الجاد والاهتمام بالمواهب الرياضية الشابة، وتم توزيع الدروع والشهادات على المكرمين، وسط أجواء من البهجة والفرح، متمنين مزيداً من التقدم والنجاح لرياضة الكرة الطائرة في محافظة القليوبية وفي مصر بصفة عامة.

كما تضمنت الاحتفالية عروضًا رياضية وفنية أضفت أجواءً من البهجة والسرور على الحضور، مما جعل هذه الفعالية ختامًا مثاليًا لموسم رياضي حافل بالإنجازات والتحديات.

وفى سياق متصل أقيمت هذه الاحتفالية البارزة لتكريم رموز الكرة الطائرة في محافظة القليوبية، والاحتفاء بالإنجازات البارزة التي حققتها الفرق واللاعبين خلال الموسم الرياضي. ومن بين المكرمين الكابتن مقبل طنطاوي، الكابتن عفيفي الخولي، الكابتن إبراهيم الخولي، والكابتن علي عبد المنعم، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في تطوير ونشر رياضة الكرة الطائرة بمحافظة القليوبية.

كما شمل التكريم خريجي دراسة التحكيم التي نظمتها منطقة القليوبية في الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ يونيو ٢٠٢٣، والذين أظهروا تفوقاً في اجتياز الدورات التدريبية والتحكيمية. وتضمن الحفل أيضاً تكريم حكام المنطقة الذين شاركوا في بطولة أفريقيا للسيدات التي نظمها النادي الأهلي هذا العام، بالإضافة إلى الفريق الأول للإنسات بنادي العبور بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز.

واختتمت الاحتفالية بالتأكيد على استمرار الدعم والتشجيع للفرق واللاعبين في المواسم القادمة، والعمل على تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها على مستوى المحافظة ومصر بشكل عام.

حضر الإحتفالية أعضاء مجلس الإدارة، اللواء صلاح عبد العاطي نائب الرئيس، وعبد المنعم عبد الطيف أمين الصندوق، وعبد اللطيف مختار، وحسام إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي الكابتن إبراهيم أبو سريع، ولطفي عطا المشرف المالي، والكابتن راضي عبد الهادي مقرر لجنة المسابقات.

ختام الموسم الرياضي

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