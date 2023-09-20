منتخب الصم يصل إلى ماليزيا للمشاركة فى كأس العالم لكرة القدم

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 01:49 م

وصل ظهر اليوم منتخب مصر لكرة القدم للصم إلى ماليزيا استعدادا للمشاركة فى كأس العالم، والذى يقام فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر القادم ويشارك فيه 19 منتخبا، وقد جاء منتخبنا المصرى فى المجموعة الأولى حيث يلعب مع ماليزيا الدولة المضيفة وأمريكا وألمانيا .

وكان المنتخب المصرى للصم قد دخل معسكر مغلق باستاد القاهرة قبل سفره ضم 23 لاعبا هم محمد الهامى وحمادة فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد و محمد عزت وسعيد انور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم اسامه ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام ابراهيم وصابر جمال والسيد احمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار ، فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من

محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى اخصائى العلاج الطبيعى.