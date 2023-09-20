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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل" تدعو شباب الإسكندرية للتقديم في دورة تدريب مهني على "صيانة المحمول" و"لحام الأكسجين"

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بدأت في قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة بمركز التدريب المهنى بمحرم بك، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة محمول، ولحام الأكسجين، بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه: 100 شارع محسن خلف كلية العلوم، محددًا مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل منها: مكافآت لأوائل الخريجين، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.

كما أشار إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى: صورة من بطاقة الرقم القومى، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و 2 صورة شخصية، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو بمقر ديوان المديرية بسموحة، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط الإلكتروني التالى :    https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7    ..

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