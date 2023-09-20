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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس: عودة التيار الكهربائي عقب انقطاعه عن معظم مناطق الجمهورية

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في تونس
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أكد مدير الاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، عودة التيار الكهربائي عقب انقطاعه عن معظم مناطق الجمهورية.
وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية، إن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق الجمهورية يعود إلى وجود عطل فني.. مؤكدا أن الشبكة تعمل الآن كأحسن ما يكون.
وكانت الداخلية التونسية قد أصدرت بيانا الليلة الماضية طمأنت خلاله المواطنين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق الجمهورية.
وأكدت الداخلية في بيان أن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل المحافظة على الأمن العام وحماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة.
 

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تونس عودة التيار الكهربائي
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