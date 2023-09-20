وزير خارجية الإمارات ورئيس "الرئاسي اليمني" يبحثان الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،وفقا لوكالة ألأنباء الإماراتية "وام" - آفاق التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما.

من جانبه، أعرب العليمي، عن تقديره للدعم الكبير التي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، في نيويورك، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حده، علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة مجالات: ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

واستعرض الوزير الإماراتي، خلال لقائه مع دونيكا جيرفالا شوارتز رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، ووزير خارجية رواندا فنسنت بيروتا، ووزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش، ووزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس، ووزير خارجية سانت لوسيا ألفا بابتيست، ووزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وأهمية استثمار هذه المنصة الدولية المهمة من أجل حشد الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تداعيات التغير المناخي.