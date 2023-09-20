«O West» تستعرض مشروعات تمثل الوجهة المثالية لحياة عصرية وعالم من الرفاهية والتميز

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 03:01 ص

استعرضت مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، أبرز مشروعاتها السكنية المتميزة، وهى مشروع Spring Valley، ومشروع Club Yard، ومشروع Core Apartments، بأنظمة سداد تنافسية وتتماشى مع كافة احتياجات العملاء بمقدم ٥٪ وتقسيط على ٧ سنوات وذلك على هامش انعقاد النسخة الثانية عشرة من معرض سيتي سكيب ٢٠٢٣.

ويتميز مشروع Spring Valley بالموقع المتميز بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمرافق وتصميم المشروع طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتلبي كافة احتياجات العملاء، ويقدم المشروع مجموعة متنوعة لا مثيل لها من الفيلات المستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس بالإضافة الى العديد من التصميمات الخارجية الأنيقة التى تطل على المناظر الطبيعية الراقية. ويتمتع التخطيط الرئيسى الخاص بالمشروع بالارتفاعات فتشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة مما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية بالإضافة إلى المساحات الخضراء ومسارات للمشاة وممرات للدراجات. وتتضمن مرحلة Spring Valley ٢١٧ وحدة سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يبحثون عن الفخامة والرقى ومن المقرر تسليم المرحلة عام ٢٠٢٧.

فى حين يتضمن مشروع Club Yard ٤٠٤ وحدات سكنية متنوعة ويبعد دقيقة واحدة عن نادي O West الرياضي والاجتماعي. ويمثل مشروع Club Yard الحى العائلى المثالى حيث يوفر العديد من الخدمات والمرافق التى تُمكن العائلات من ممارسة العديد من الأنشطة على رأسها الاستمتاع بالمطاعم والمحلات التجارية ومناطق الشواء الخضراء، وممرات الدراجات وبحيرة صناعية مما يضمن أسلوب حياة عصري مليء بالطاقة والحيوية ومن المقرر تسليم المرحلة ايضا فى عام ٢٠٢٧.

ويتماشى مشروع Core Apartments مع الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يتطلعون إلى حياة مثالية، ويتضمن المشروع حوالى ٧٢١ وحدة سكنية تقدم مجموعة متنوعة من الشقق، والدوبلكس. وتتميز الوحدات بأسعار تنافسية كونها نصف تشطيب وتم إطلاق هذا المشروع بناء على طلب السوق العقارى لمثل هذا النوع من الوحدات وقد حاز بإقبال كبير من قبل العملاء. كما أن Core Apartments تعد الخيار المثالي لمن يبحثون عن الاستثمار فى الوحدات العقارية لعائدها المالى المرتفع. ولقد تم طرح مرحلتين من المشروع وتم بيعهما خلال ٣ أيام من إطلاقهما ومن المقرر تسليم المشروع عام ٢٠٢٧.

عبر تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، عن سعادته بالمشروعات المتميزة التى تم طرحها خلال هذه الفترة وعلى مدار هذا العام وقال: "تضم المشروعات الثلاثة مجموعة متنوعة من الوحدات، من الشقق والفيلات الفاخرة بمختلف أنواع التشطيب، وذلك تماشيًا مع استراتيجية مدينة O West في بناء مدينة متكاملة حيث تسعى دائما إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات وتوقعات العملاء المتنوعة وتلبى طموحاتهم فى الحصول على السكن والعيش الراقي. وتتميز مشروعات O West السكنية بتصميماتها المعمارية الفاخرة والفريدة، فضلًا عن تخطيطها المتميز الذى يضم مساحات واسعة من الأراضى الخضراء والمياه، إضافة إلى مرافقها وخدماتها المتكاملة."

وأوضح «دويدار»، "حرصنا على أن تكون مدينة "O West" بها كل ما يلزم لتصبح واحدة من أفضل المدن السكنية تميزًا فى مصر حيث بدأت الحياة بالفعل فى المدينة بالإضافة إلى توافر كل الخدمات من قبل انتقال السكان للعيش بها، ولذلك أصبحت مدينة O West من أكثر المدن التى يبحث عنها العملاء فى السوق العقارية سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التى بها أعلى معايير جودة الحياة"

والجدير بالذكر أن مدينة O West واصلت تأكيد مكانتها الرائدة فى غرب القاهرة حيث ارتفعت صافى المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ لتصل إلى ٣٫٦ مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها ٤٧٫٨٪. ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة ٤٣٫٨٪ إلى ٥٢٫٥١٢ جنيه للمتر المربع إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة ٢٦٫٦٪ خلال النصف الأول من ٢٠٢٣. وتخطط مدينة O West إلى تسليم أكثر من ١٠٠٠ وحدة خلال ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

وتقع مدينة O West على مساحة ١٠٠٠ فدان بما يعادل ٤.٢ مليون متر مربع وتتميز بموقع فريد فى قلب ٦ أكتوبر وعلى بعد دقائق من ميدان جهينة. وتتميز المدينة بالتصميم والتخطيط العمراني الفريد، الذي يحقق التوازن بين المساحات المخصصة للمبانى والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفعاليات الاجتماعية. وتتضمن المدينة ١١٠٠٠ وحدة سكنية، فضلًا عن نادى O West الرياضى والاجتماعى والذى يعد واحدًا من أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة ٤١ فدانًا. وتشمل المدينة أيضا على المنطقة التعليمية وتحتوي على ٤ مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة تعمل جميعها بكامل طاقتها، والمنطقة الطبية، والتجارية، والمجمع الإداري O Business District وتتميز المدينة بوجود العديد من وسائل النقل مع شبكة طرق ذكية، فضلا عن حلول الأمان الذكية التي توفر الحماية لجميع العائلات.