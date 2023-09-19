وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: دكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي رئيسًا لجامعة بنها.

دكتور حمدان ربيع عطية المتولي رئيسًا لجامعة دمياط.

دكتور أشرف محمد أحمد حينجل رئيسًا لجامعة السويس.

دكتور محمد عطية محمد البيومي نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.

دكتور محمد سعيد حمادة نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دكتور محمد زكي علي أحمد عميدًا لكلية الطب جامعة اسوان.

دكتور عمرو أحمد عبدالهادي عبدالفتاح عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.

دكتور عبداللطيف هشام عبداللطيف علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة بني سويف.