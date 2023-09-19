رضا سليم: التركيز وراء الفوز على المصري برباعية

عبر رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي اليوم على المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال سليم: حافظنا على تفوقنا خلال الشوط الأول أمام المصري، وأضفنا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وحققنا الفوز بفضل التركيز ‏أمام فريق قوي وإن لم يكن في أفضل مستوياته، ولكن الأهلي دائمًا يستعد ‏بقوة لجميع المباريات ويحضر بشكل جيد.‏

وأكمل: التواجد في فريق الأهلي شيء كبير لكل اللاعبين في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الأهلي يعمل على الفوز في جميع المباريات لتحقيق المطلوب وإسعاد الجماهير.

أضاف أن الجهاز الفني أعطى تعليماته للفريق بضرورة التحلي بالتركيز وعدم التسرع واللعب بهدوء، وكان هذا وراء تسجيل الفريق هدفين إضافيين، لتكتمل الثلاثية ونسعد جماهير الأهلي المتواجدة في ملعب برج العرب.

ووجه رضا رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنها دائمًا الداعم الأكبر والقوة الدافعة للاعبي الفريق في بداية الموسم.