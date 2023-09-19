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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية والإمارات تبحثان العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
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بحثت السعودية والإمارات، اليوم /الثلاثاء/، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وتسلم الخريجي رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ ‏عبد الله بن زايد آل نهيان إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين.

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