أبرزهم هنيدى وهند صبرى وشريف منير.. نجوم الفن يشاركون فى عزاء أشرف مصيلحى

حرص مجموعة من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل أشرف مصيلحى، اليوم الثلاثاء، بمسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس.

واستقبلت المخرجة منال الصيفى زوجة الراحل وأسرته، حيث قدم العديد من نجوم الفن العزاء، وكان فى مقدمتهم النجم هاني رمزى وهند صبرى والمخرجان أحمد نور وخالد جلال، والمنتج جابي خورى، والمخرج شادى علي وأمير كرارة ومحمد جمعة ودينا فؤاد وتامر فرج، بالإضافة إلى مادلين طبر ومحمد هنيدى وشريف منير وداليا البحيرى، وبشرى وريم البارودى وصفاء جلال.

يذكر أن توفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و"خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" و قدم الكثر من الاعمال الفنية منها قضية راى عام والحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح والباطنية وتاجر السعادة.