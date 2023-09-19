دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يهاجم ميلان بـ"جوردون"

أعلن إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي يخوض به مواجهة ميلان الإيطالي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ميلان سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويقود هجوم نيوكاسل كل من أنتوني جوردون وأليكسندر إيساك وجاكوب ميرفي، ويعاونهم من الخلف كل من برونو جيمارايش وساندرو تونالي.

ويبدأ نيوكاسل المباراة أمام ميلان بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - سفين بوتمان - دان بورن

خط الوسط: شون لونجستاف - برونو جيمارايش - ساندرو تونالي

خط الهجوم: جاكوب ميرفي - أليكسندر إيساك - أنتوني جوردون

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر بـ12 نقطة بعد 4 جولات، فيما يأتي نيوكاسل في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعد 4 جولات.