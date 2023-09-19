جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية بقرية الصالحية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

نظمت الادارة العامة لخدمة المجتمع قافلة طبية بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك اليوم الثلاثاء، بقرية الصالحية مركزالفيوم، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن مشاركة جامعة الفيوم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تاتي انطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

واضاف ان اليوم شهد انطلاق قافلة طبية وتوعوية بقرية الصالحية مركز الفيوم وشارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب واطباء من الادارة الطبية بالجامعة وذلك في تخصصات. الأنف والأذن، كما شاركت كلية الخدمة الاجتماعية بالتوعية عن قضايا المراة وتنظيم الاسرة ومخاطر الزيادة السكانية علي المجتمع

واكد ان جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية خلال مدة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك حتي نهاية شهر سبتمبر 2023 .

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