تفاصيل تأييد حزب الأحرار الاشتراكيين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

كشف طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، تأييد الحزب ودعم الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معقبًا :«دعم الحزب للرئيس السيسي واجب علينا، والرئيس السيسي يعد الشخص الذي يتملك المقومات التي تحتاجها الدولة المصرية في المرحلة المقبلة».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن من أسباب تأييد حزب الأحرار الاشتراكيين للرئيس السيسي، كونه رجل حارب الإرهاب وقضى عليه، موضحًا أنه حال بقاء الإرهاب في مصر لصارت إلى مثل سوريا وليبيا.

وتابع: المخطط الغربي كان يهدف لتقسيم مصر لدويلات صغيرة، ثم تقسيم المنطقة العربية والاستيلاء على ثرواته، ولكن الرئيس السيسي اتسم بالدهاء وتصدى لكل هذه المخططات وحافظ على الدولة، كما أنه عمل على تطوير الجيش بأحدث المعدات العسكرية.

وأوضح درويش، أن الرئيس السيسي وضع خطة اقتصادية مبنية على أسس علمية من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي له نتائج إيجابية وتمكن من الحفاظ على الدولة المصرية.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى حوار وطني يدل على دعمه للديمقراطية، كما أنه أعاد الحياة السياسية لكافة الأحزاب، منوهًا إلى أن السيسي حدد الشكل الاجتماعي لمصر، كما أنه أصدر العديد من الحزم التي ساعدت المواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن مصر ستكون دولة اقتصادية قوية خلال الـ3 سنوات المقبلة.