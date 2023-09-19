اكتشافات جديدة في محيط القبر المقدس في كنيسة القيامة بالقدس

كشفت الحفريات الجديدة حول القبر المقدس في كنيسة القيامة عن الدرجات الرخامية المؤدية إلى قبر المخلص يسوع المسيح له المجد ، كما اكتشف عدد من العملات المعدنية، والتي تعود تاريخها الى عهد الإمبراطور فالنس ٣٦٤-٣٧٨م.

تكشف الحفريات الذي يقودها فريق جامعة لا سابينزا الإيطالي والذي يقود أعمال التنقيب في كنيسة القيامة في القدس، وهي واحدة من أقدس الأماكن في العالم بالنسبة للمسيحيين وموقع حج مهم منذ القرن الرابع الميلادي ، المزيد من أسرارها.

وصلت الحفريات والاكتشافات الأثرية الجارية المتعلقة بترميم أرضية كنيسة القيامة إلى نقطة تحول، مع ظهور العديد من المفاجآت. وقد ظهرت أحدث النتائج - وواحدة من أهمها - خلال التحقيقات التي أجريت خلال النصف الثاني من شهر يونيو في المنطقة في أمام قبر المسيح – المزار/الهيكل او الملاك الصغير الذي يحيط بقبر يسوع الواقع في وسط القاعة المستديرة، تحت القبة الكبيرة للبازيليكا، بالإضافة إلى نفق بعمق ٢،٨م يمر تحت هيكل الملاك بإتجاه الشمال.



