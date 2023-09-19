علي لطفي رجل مباراة زد والإسماعيلي في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، رجل مباراة زد ضد الإسماعيلي والتي جاءت ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مواجهة زد ضد الإسماعيلي تألقًا كبيرًا من الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، بعد الصفقات المميزة التي عقدها زد في الصيف الماضي.

وفي مواجهة زد ضد الإسماعيلي سجل مصطفى سعد ميسي أول أهداف زد في الدوري الممتاز في الدقيقة 25، ليمنح فريقه التقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول من المباراة.

وخلال الشوط الأول من مواجهة زد ضد الإسماعيلي، فشل الدراويش في تعديل النتيجة، لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة إيجابية لصالح زد، لتتواصل معاناة الإسماعيلي مع انطلاقة الموسم الجديد.

وفي الشوط الثاني كادت تشهد مباراة زد ضد الإسماعيلي هدف التعادل بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الدراويش سددها عبد الرحمن مجدي قبل أن يتصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد.

وبهذه النتيجة، رفع زد رصيده إلى النقطة الثالثة في وصافة الترتيب خلف طلائع الجيش صاحب الصدارة، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي دون نقاط في المركز قبل الأخير.

وتوج علي لطفي حارس مرمى نادي زد بجائزة رجل المباراة، بعد تألقه الكبير وتصديه لأكثر من فرصة محققة لصالح الإسماعيلي.