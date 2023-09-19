طرح البوستر الرسمي لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "ستين جنيه"

طرح المخرج عمرو سلامة البوستر الرسمي لفيلمه القصير "ستين جنيه" المقرر أن يكون فيلم الافتتاح في مهرجان الجونة، بدورته الجديدة، التي ستقام في الفترة ما بين يوم 13 وحتى يوم 20 من أكتوبر المقبل في مدينة الجونة.

فيلم “ستين جنيه” تأليف وإخراج عمرو سلامة وبطولة الرابر "زياد ظاظا"، وهو أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم تبلغ مدته 18 دقيقة، ويحكي عن «زياد» وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.