الدوري الممتاز.. زد يتقدم على الإسماعيلي بهدف ميسي في الشوط الأول

تقدم فريق زد بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023-2024

أحرز مصطفى سعد ميسي أول هدف لفريق زد بالدوري الممتاز في شباك الإسماعيلي بعد خطأ كارثي من حارس المرمى أحمد عادل عبدالمنعم في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: أحمد محسن، محمد عمار ، محمد هاشم، إياد العسقلاني .

خط الوسط: محمد حسن، عماد حمدي، نادر فرج ،عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى:على لطفي

خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف

خط الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة

خط الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفى زيكو، شادي حسين.