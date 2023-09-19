علامات تدل على الإصابة بأمراض القلب.. تعرف عليها

يعتبر الشعور بألم في الصدر أو ضيق التنفس أعراضا تشير على الإصابة بأمراض القلب إلا أن بعض الأشخاص قد لا يشعرون بأي عرض قبل تشخيص إصابتهم فعلا بالمرض لكن بعض العلامات قد تظهر بطرق مختلفة.

أحد هذه العلامات هو سماع صوت دقات قلبك بأذنيك عندما تشعر بالنعاس وتريد الخلود للنوم.

وقال مايكل ميلر أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة ميريلاند، أنه يمكن لبعض المرضى الذين يعانون من خلل في صمام القلب سماع صوت النبض ليلاً عندما يحاولون النوم

وتابع كما يعتبر نبض القلب المتسارع أثناء عدم القيام بأي مجهود علامة على انخفاض ضغط الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو فقر الدم أو الجفاف أو أحد الآثار الجانبية للأدوية ولذلك إذا حدث لك هذا فيجب رؤية الطبيب.

قد تؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب وعلى أي من أجزاء القلب ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي بأشكالها المختلفة على الجانب الخارجي من عضلة القلب ووظيفتها توصيل الدم إلى القلب نفسه.