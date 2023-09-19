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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"العلاج الحر" بالدقهلية توصي بغلق 9 منشآت طبية مخالفة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 111 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 54 عيادات خاصة و 7 عيادات تخصصية ومستشفيات خاصة.إلى جانب 32 مراكزاً ومعملا من بينهم 11 مراكز غير مرخص .

وجاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

من جهته، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أنه تم إنذار 15 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح منشأتين أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15 منشأة مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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