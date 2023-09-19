رئيس جامعة المنصورة يستقبل المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والوفد المرافق له في إطار زيارته لجامعة المنصورة لمتابعة اعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية للجامعة عن فئة المؤسسة المتميزة ،فرق العمل، الابداع والابتكار.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تهدف فى خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة مصر للتميز الحكومي و حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية

وأشار إلى أن الجامعة لها تاريخ عريق ومستقبل مشرق فقد أنشأت منذ خمسين عاما 1972 وأن أهم ما تتميز به جامعة المنصورة أنها أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 ألف طالب بمرحلة الدراسات العليا و حصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمى منهم كلية الطب حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م وتم اعتماد 20 برنامج نوعى منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية برنامجى الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية والفرنسية.

كما استعرض إنجازات الجامعة وحصولها علي جوائز متنوعة ومراكز متعددة في مختلف المجالات والتخصصات، فقد حصلت الجامعة على المركز الأول فى التحول الرقمى، كما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الأول لأفضل موقع الكترونى تفاعلى، وحصلت كلية الهندسة على المركز الأولى فى فئة الكليات على مستوى الجامعات المصرية، وأفضل جامعة ابتكارية عل مستوى جامعات الدلتا، والمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.

من جانبه أشاد السفير هشام بدر بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز بالجائزة الوطنية خلال دوراتها السابقة وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات العلمية والبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية، مؤكدا أن التميز رحلة مستمرة وليس فقط لحظة الفوز.

كما أشار بدر إلى أن اطلاق جوائز التميز الداخلي في دورتها الثانية يهدف الي استكمال مسيرة تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن وفد جائزة مصر للتميز الحكومي يضم سهى سعيد المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى، الدكتور محمد محمدى مدير التقييم والجودة، الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية، الدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية، اسراء حسن مسئول الجوائز المتخصصة، رحاب محمد مسئول الاتصال والتسويق، الدكتورة هدى غلاب رئيس فريق أفضل كلية، الدكتور حاتم الصيفى رئيس فريق جائزة فرق العمل وحضر اللقاء من فريق ادارة الجوائز الداخلية بجامعة المنصورة الدكتورة نسرين شلبى رئيس ريق ادارة الجوائز الداخلية، الدكتورة سماح طارق حافظ مسئول التشغيل والدعم اللوجستى، الدكتورة نيفين كامل مسئول التقييم، الدكتور ممدوح عبد الستار مسئول الدعم التكنولوجى التقنى، المهندسة منال محمد يوسف مسئول الاتصال والعلاقات العامة.

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