تفاصيل عروض نادي سينما المرأة بالهناجر

اقيمت مساء أمس الإثنين فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، حيث أقيم العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصرى" كما تم عرض كلا من فيلم "ورد" إخراج "اسامة القزاز" وفيلم "سواح" إخراج "منى يحيى"

يذكر ان فيلم مفترق طريق هو العرض الأول له وهو فيلم مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصري وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر والحان استاذ الموسيقى العراقي المرواتي د. عمار أحمد . وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار .

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على وتم خلالها مناقشة الافلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ.