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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا تعلن طرد دبلوماسي هندي رفيع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الحكومة الكندية يوم الاثنين أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم للسيخ في غرب كندا في يونيو الماضي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن "الضلوع المحتمل لممثل حكومة أجنبية بجريمة اغتيال مواطن كندي هنا في كندا، على التراب الكندي، أمر غير مقبول إطلاقًا".

وأضافت: "لذلك طردنا اليوم من كندا دبلوماسيًا هنديًا رفيعا" من دون أن تسمّيه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اغتيال هارديب سينغ نيجار في يونيو الماضي، الذي كان رئيسا لمعبد سيخي ومن دعاة إنشاء دولة مستقلة للسيخ باسم "خاليستان".

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