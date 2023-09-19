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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صفارات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات بأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوي صفارات الإنذار فجر اليوم الثلاثاء، معلنة عن حالة تأهب إزاء غارات جوية في ست مقاطعات أوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتم إعلان حالة تأهب في مقاطعات سومي ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوجراد وبولتافا في أوكرانيا.

وبحسب الخريطة الإلكترونية، فقد انطلق الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك عند الساعة 23:54، وفي مقاطعتي خاركوف وبولتافا، تم الإعلان عن الإنذار عند الساعة 0:10، وفي مقاطعتي نيكولاييف وسومي - عند 0:11 و0:12 على التوالي، وفي كيروفوجراد عند 0:23 بالتوقيت المحلي.

وبحسب الخريطة، فإن صفارات الإنذار تدوي أيضا في المناطق التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

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