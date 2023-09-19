الليلة.. الأهلي يصطدم بالمصري في افتتاحية الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الاسكندرية، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الاهلي الى الفوز في هذه المباراة التي تمثل افتتاحية الدوري بالنسبة للفريق الأحمر، والتي يسعى خلالها الى الفوز في بداية رحلة الدفاع عن اللقب المحلي.

ودخل الاهلي معسكر هذه المباراة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط‏ الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

‏خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - كوكا - أفشة - رضا سليم - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - احمد عبد القادر.

‏خط الهجوم: انتوني موديست.