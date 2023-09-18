مباحثات كويتية أمريكية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح جلسة مباحثات مع مستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ديرك شولي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.

وذكرت الخارجية الكويتية، أن الشيخ سالم الصباح سرد خلال اللقاء حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل برلمانيي البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه دولة الكويت.

ومن جانبه أبدى المسؤول الأمريكي تفهمه لموقف دولة الكويت تجاه هذا الحكم، مشددا على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحفظ أمن وسلامة دولة الكويت وصون الأمن في المنطقة واحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية.