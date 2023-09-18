عمدة لندن يحذر من تفاقم أزمة المناخ مع توقعات تسجيل درجات حرارة تصل إلى 45 مئوية

حذر عمدة لندن صادق خان، اليوم الاثنين، من أن لندن قد تواجه احتمالا مقلقا للغاية بتسجيل درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية في المستقبل القريب.

وقال خان، خلال قمة المناخ في نيويورك، وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "تقريرًا مؤقتًا مستقلًا عن مرونة المناخ في لندن وجد أن العاصمة قد تشهد عدة أيام تصل درجة حرارتها إلى 45 درجة مئوية في المستقبل القريب ما قد يؤدي إلى خلل في الوظائف الأساسية المختلفة للمدينة".

وتابع قائلا: "هذا يعني أن مترو الأنفاق غير ملاءم للغرض، كما أن بعض المنازل ودور الرعاية والمدارس ستكون شديدة الحرارة أثناء النهار، وهذا يعني أنه يتعين علينا التكيف مع درجات الحرارة".

ولفت إلى أنه حريص على زراعة المزيد من أشجار التظليل وتركيب أجهزة تكييف الهواء في الحافلات، منتقدًا حكومة المحافظين في المملكة المتحدة لعدم تقديم حافز أخضر مشابه لقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث المباني وتحفيز فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي لمساعدة المدن على التكيف مع أزمة المناخ بالمملكة المتحدة.

وقال خان "إننا نتعلم الخبرة من مدن أخرى، لكن لا يمكننا التظاهر بأننا لم نتخلف عن الركب لأن المملكة المتحدة كانت بطيئة في اللحاق بالركب".

وأضاف عمدة لندن، أن حقيقة عدم حضور رئيس وزراء البلاد ريشي سوناك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وربما لن يذهب إلى كوب 28، له دلالة كبيرة".

وبدأت قمة المناخ في نيويورك أمس الأحد، في محاولة لتكثيف جهود الدول الرئيسية المسببة لانبعاث الغازات الضارة بالبيئة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري جهودها لمكافحة التغير المناخي.

وتم تنظيم هذه القمة بالشراكة مع الأمم المتحدة وستستمر حتى 24 سبتمبر، ومن المتوقع أن يجتمع فيها ممثلون عن قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن يلقي رؤساء الدول الرئيسية المصدرة للانبعاثات الكبرى خطبًا أمام الأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجاري للإعلان عن خططهم المناخية المحدثة.