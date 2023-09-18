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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات بمحيط مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة

رفع الإشغالات بمحيط
رفع الإشغالات بمحيط مترو انفاق إمبابة الجديد
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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها قريبا وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق. 
شهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدداً من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة،  وجاري استكمال الحملات بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي إمبابة.

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الجيزة رفع الاشغالات والتعديات بالشوارع محطات مترو الخط الثالث إمبابة
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