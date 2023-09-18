المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة في انقلاب ناقلة محملة بالذخائر

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى: إنه فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى .

وصرح المتحدث العسكرى، بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعا:" وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".