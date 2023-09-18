«الوطنية للانتخابات» تبحث سبل تيسير مشاركة ذوي الهمم في التصويت

اجتمع اليوم المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحث الطرفان سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وجرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة؛ لإعداد المدربين لذوي الإعاقة للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.