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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بالمرور الميداني على الوحدات الصحية والمراكز الخدمية

محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بالمرور الميداني
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المدن بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وفي هذا السياق، تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي اليوم الاثنين الحالة العامة بمجلس قروى تونا الجبل، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والانضباط من قبل الموظفين بالقطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية، والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية للحضور والانصراف، والوقوف على مدى الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بمنظومة النظافة وإزالة كافة الاشغالات بشكل مستمر، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات بالقرية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والذى تم افتتاحه والعمل به لتقديم خدماته للجمهور، وذلك لمتابعة مدى انتظام منظومة العمل وتحقيق الرضا العام لمستوى الخدمات المقدمة.

كما وجه رئيس مركز ملوي التفتيش المالي والإداري بالمركز بتنفيذ حملة تفتيشية للمرور على عدد من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي إبشادات والمعصرة، لمتابعة حسن سير العمل ومدى انضباط العاملين وتطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، ومدى انتظام العمل في جميع القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن، وخلال الحملة تم رصد بعض المخالفات بعدد من القطاعات وتحويل المقصرين للتحقيق.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مركز ملوي منظومة النظافة نسب تنفيذ المشروعات محافظ المنيا
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