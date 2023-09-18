وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتابع أعمال مشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

استقبل العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الاثنين، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث مستجدات الموقف بمشروع محطة مياه الشرب في قرية الهنادي التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

وتفقد الوفد برئاسة المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أعمال المشروع بقرية الهنادي مركز إسنا، لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ للمشروع، وتم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد لها، حيث تمت الإشادة بنسب التنفيذ خلال الشهر الماضي مما يؤكد سير المشروع وفقا للمخطط الزمني المحدد له وتحقيق المستهدف الشهري.

وأوضح المهندس عاطف عزت، أن شبكات المشروع تمتد إلى حوالي 40 كم، بمنطقة الهنادي وضواحيها ويعتبر من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر الجاري العمل به بهدف تقديم الاستفادة من خدمات مياه الشرب للمناطق التي تعانى من ضعف المياه زليقد الخدمة لحوالي 130 ألف نسمة من أهالي قري شرق إسنا ( الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادي - الحميدات - الدير)، والذين يعانون من انقطاع وضعف المياه خاصة بفصل الصيف.

وأضاف عزت، إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 16 مليون دولار بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل 6 مليون دولار والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا، ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبا، لتصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالي 2023 طبقا للمخطط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سي دي إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.

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