السجن سنة وغرامة 500 جنيه لعصابة النشل بمصر القديمة

قضت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة متعلقات المواطنين، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنية.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

