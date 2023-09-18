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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن سنة وغرامة 500 جنيه لعصابة النشل بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بمعاقبة  3 متهمين بسرقة متعلقات المواطنين، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنية.

بدأت الواقعة عندما تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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السجن سنة وغرامة ٥٠٠ جنيه عصابة النشل
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