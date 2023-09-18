«الإمارات دبي الوطني - مصر» يقدم فرصة تدريب للشباب بالتعاون مع «EYouth»

احتفالاً باليوم العالمي لمهارات الشباب يقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر فرصة تدريب استثنائية بالتعاون مع منصة EYouth، المتخصصة في تدريب الشباب. ويتضمن البرنامج التدريبي فرص التعلم والتطور في بيئة مرنة تتيح الدمج بين التعلم أونلاين وأوفلاين.

ويتناول برنامج Youth Skills Gate المفاهيم المالية الأساسية، والتخطيط المالي، وكيفية اتخاذ القرارات المالية، والشمول المالي. كما يتضمن تطوير المهارات الشخصية للمتدربين مثل مهارات التواصل الفعال، ومهارات القيادة والمهارات الوظيفية في القطاع المصرفي بشكل مجاني بالكامل وهو متاح للشباب من سن 21 لـ 26 سنة في جميع محافظات مصر.

كما يتعاون البنك ايضاً مع EYouth في مشروع آخر يهدف لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية الاحترافية من خلال الجامعة الأمريكية في القاهرة لعدد 5 فتاة وشاب وفقاً لخطة البنك في دعم الشباب واحتفاله باليوم العالمي للشباب.

ويتم اختيار المشتركين بالتنسيق بين إدارة البنك والشركة، وتتضمن معايير الاختيار، أولا: الاحتياج المالي، حيث يتم تحديد المستفيدين وفقاً لوضعهم المالي والحاجة الملحة للمنحة ويتم الأخذ في الاعتبار كل من الدخل والمصروفات والأوضاع الاقتصادية الشخصية للمتقدمين. أما المعيار الثاني فهو الأداء الأكاديمي، حيث يتم النظر في النجاح الأكاديمي والتفوق الدراسي للمتقدمين، مثل العلامات والتقديرات السابقة والتحصيل العلمي العام. وثالثاً: يؤخذ في الاعتبار المساهمة الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة المجتمعية العامة، مثل العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية. رابعاً: الطموح والرغبة في التعلم، حيث يتم النظر في شغف ورغبة المتقدمين في مواصلة تعليمهم وتطوير مهاراتهم، واستعدادهم للاستفادة من الفرص التعليمية المقدمة، بالإضافة إلى الشروط القانونية والمحددات الأخرى، مثل العمر المحدد، والجنسية، والإقامة في مصر. سادساً: أن يشمل الاختيار من جميع المحافظات المصرية والتناسب بين نسبة الإناث والذكور. سابعاً: أن يكون المشتركين من طلاب الجامعات الحكومية.

وتعليقا على برنامج التدريب، أكد أمجد دومه رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة لـبنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلا: "يحرص بنك الإمارات دبي الوطني - مصر على دعم الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة لتأهيلهم لسوق العمل، ويعد التعاون مع منصة EYouth فرصة جيدة لمساعدة الشباب المتميزين حيث يأتي ذلك في إطار خطوات البنك لتفعيل ودمج معايير الاستدامة، والتمويل المستدام، والشمول المالي."

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشباب وتطويرهم وتهيئـتهم للعمل في القطاع المصرفي والتوعية المالية وذلك بالتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وخاصة هدف جودة الحياة وأهداف التنمية المستدامة SDGs خاصة هدف التعليم الجيد، والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد مما سيساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتأهيل الشباب للفهم والعمل في القطاع المصرفي.