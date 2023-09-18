14 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، حيث يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة ١٤ فيلمًا منها فيلم "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كانّ بدورته الـ76، وفيلم"درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز من مهرجان ترايبيكا السينمائي لعام 2023.

كما يشارك بالمسابقة الفيلم المصري "آل شنب" في عرضه العالمي الأول، فيلم التحريك "كلب سلوقي وفتاة" بالإضافة إلى فيلمين يحملان التوقيع الأول لصناعهم وهما:"لو أمكنني الغرق بسبات" لزولجارغال بيورفداش، و"تنويم مغناطيسي" لإرنست دي غير.

وتضم قائمة الأفلام الروائية الطويلة ما يلي:

آل شنب

أيتن أمين | مصر | 2023 |

العربية | 100 د

ليلى، امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها. يموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء. خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

عرض عالمي أول



بيردلاند (أرض الطيور)

ليلى كيلاني | المغرب، فرنسا | 2023 | العربية، الفرنسية، الإسبانية | 127 د

لينا، مراهقة من عائلة ثرية، تعيش بالقرب من غابة طنجة الغنية بالطيور. بينما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لالتقاط الحياة اليومية، تعد جدتها حفل زفاف لأحد أقاربها، تطل من خلفه مؤامرة ضد منزلهم في الغابة.

مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2023



تشريح سقوط

غوستين ترييه | فرنسا | 2023 | الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية | 151 د

ساندرا، كاتبة ألمانية تعيش مع زوجها صامويل وابنهما دانيال المصاب بعمى جزئي، في بيت جبلي واقع في جبال الألب الفرنسية. عندما يموت الزوج في ظروف غامضة، يصعب على التحقيقات تحديد ما إذا كانت وفاته انتحاراً أم حادث مفتعل.

مهرجان كان السينمائي 2023 (جائزة السعفة الذهبية(



تنويم مغناطيسي

إرنست دي غير | السويد، النرويج، فرنسا | 2023 | السويدية، النرويجية، الإنجليزية | 98 د

أندريه وفيرا، زوجان شابان يعملان في مجال ريادة الأعمال. تتسنى أمامهما الفرصة لعرض مشروع تطبيقهما المختص بالصحة النسائية في مسابقة مرموقة. تحاول فيرا الإقلاع عن التدخين عبر التنويم المغناطيسي قبل الذهاب للمسابقة، فيتغير أسلوبها انطلاقًا من هذه النقطة، ويبدأ سلوك أندريه في أخذ منحنى مفاجىء.

مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 2023 (المسابقة الدولية - جائزة أفضل ممثل لهربرت نوردرم)

عمل أول







الجدار سينما من أجل الإنسانية

فيليب فان ليو | بلجيكا، لوكسمبورغ، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكية | 2023 | الإنجليزية | 96 د

جيسيكا كوملي، حارسة متفانية في قوات حرس الحدود تفقد السيطرة وتقتل أحد المهاجرين المسالمين عن طريق الخطأ أمام ثلاثة شهود.

مهرجان بروكسل السينمائي 2023



درب غريب

غوتو بارنتيه | البرازيل | 2023 | البرتغالية | 84 د

مخرج شاب يعود إلى بلدته محاولاً إحياء العلاقة مع والده، في ظلّ تسارع تفشّي وباء كورونا في أنحاء البرازيل. لكن علاقتهما تصبح أشد تعقيداً بسبب حدوث ظاهرة شديدة الغرابة عندما يقترب أحدهما من الآخر.

مهرجان ترايبيكا السينمائي 2023 (جوائز أفضل فيلم روائي طويل دولي، أفضل تمثيل «كارلوس فرانسيسكو»، أفضل سيناريو، أفضل تصوير سينمائي «لينغا أكاسيو«.



دوغمان

لوك بيسون | فرنسا | 2023 | الإنجليزية | 114 د

قصة طفل حطمته الحياة، فيجد خلاصه في الحب الذي يمنحه لكلابه.

مهرجان فينيسيا السينمائي 2023 (المسابقة الرسمية(



سعادة عابرة

سينا محمد | العراق، كردستان | 2023 | الكردية | 67 د

في قرية نائية، يتغير روتين زوجين مسنين عندما تمرض الزوجة. زوجها، الذي عادةً ما ينقل الأغنام على دراجته النارية، يأخذها إلى المستشفى لأول مرة. كلماته غير المتوقعة، «عانقيني»، تجلب لها فرحة هائلة، مما يؤدي إلى تطور يبعث على الدفء في رحلتهما.

مهرجان أمستردام للفيلم الكردي 2023 (جائزة أفضل فيلم روائي طويل)، جوائز باريس للفن والسينما 2023 (جائزة أفضل فيلم طويل(



في يومنا

هونغ سانغ سو | كوريا الجنوبية | 2023 | الكورية | 84 د

في فيلمه الثلاثين الذي يضيفه إلى مسيرته المذهلة، يروي هونغ سانغ سو قصة محادثتين منفصلتين تتبادلان الأدوار فيما بينهما، إحداهما تدور بين ممثلة وهاوية والأخرى بين شاعر مخضرم وأحد معجبيه. يتفادى كلٌ من الممثلة والشاعر الاستفسارات الوجودية بالطعام والمشروبات والموسيقى وتصرفات القطط المضحكة والألعاب.

مهرجان كان السينمائي 2023 (نصف شهر السينمائيين - الفيلم الختامي(



كلب سلوقي وفتاة

إنزو دالو | لوكسمبورغ، إيطاليا، إيرلندا، المملكة المتحدة، إستونيا، لاتفيا، ألمانيا | 2023 | الإنجليزية | 88 د

تتعرض ماري أوهارا ابنة العشرة أعوام لصدمة عندما أُدخلت جدتها إيمير إلى المستشفى. تزورها ماري بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل تانسي، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.

مهرجان برلين السينمائي 2023

فيلم تحريك



لو أمكنني الغرق بسبات

زولجارغال بيورفداش | منغوليا، فرنسا، سويسرا | 2023 | المنغولية | 98 د

أولزي، مراهق فقير يسعى للفوز في مسابقة علمية تؤهله للحصول على منحة. في هذه الأثناء، تعثر والدته على عمل في الريف، فتتركه برفقة أشقائه الصغار في مواجهة البرد القارس.

مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نظرة ما)، مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 2023

عمل أول



مايو ديسمبر

تود هاينز | الولايات المتحدة الأمريكية | 2023 | الإنجليزية | 117 د

بعد مرور عشرين عاماً على قصّة حبّ غرايسي (جوليان مور) وزوجها جو، الذي يصغرها بـ23 عاماً، والتي شغلت صحف الفضائح في البلاد، تأتي النجمة الهوليوودية إليزابيث بيري (ناتالي بورتمان) لقضاء بعض الوقت مع العائلة بهدف التقرّب من غرايسي التي ستؤدي دورها في فيلم، وهو ما ينتج عنه وقوع الأسرة تحت الكثير من الضغوطات.

مهرجان كان السينمائي 2023 (المسابقة الرسمية)



همسات النار والماء | مسابقة البيئة

لوبدهاك تشاترجي | الهند | 2023 | البنغالية، الهندية، الإنجليزية | 84 د

منطلقًا من أسلوب تصوير وثائقي يتتبع الفيلم رحلة فنان تركيب صوتي يسافر إلى جاريا، وهي منطقة لاستخراج الفحم في شرق الهند حيث يتواجه مع استنزاف الموارد والمناظر الطبيعية التي شكلتها النار والماء. تتقاطع الأمور الغرائبية مع الصناعية.

مهرجان لوركانو السينمائي الدولي (مسابقة صنّاع أفلام الحاضر 2023)



وداعًا جوليا

محمد كردفاني | السودان، مصر، ألمانيا، فرنسا، السعودية، السويد | 2023 | العربية | 120 د

منى مغنية معتزلة تعيش في شمال السودان، تخوض زواجًا يشوبه التوتر، وتعاني من الشعور بالذنب بعد تسترها على جريمة قتل، لذا تحاول إصلاح الموقف عبر إيواء جوليا أرملة القتيل الجنوبي، وابنهما دانييل في منزلها.

مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نظرة ما - جائزة الحرية)، جائزة منصة الجونة السينمائية لأفضل فيلم روائي في مرحلة التطوير 2020

عمل أول

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.