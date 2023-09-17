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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسعار الألبان ومنتجاتها.. زيادة 30% والسعر عادل للمنتج

الألبان
الألبان
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كشف عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، تفاصيل زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن هناك عجز يصل إلى 30 % من إنتاج الألبان بسبب خروج المربين من المنظومة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن أسعار الألبان زادت 30 % والأجبان زادت 20 %.


ولفت عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، إلى أن هناك 6 ملايين رأس ماشية في مصر، ينتجون نحو 6.5 مليون طن ألبان.


وأوضح أن انخفاض الإنتاج وليد عدة أسباب بدأت مع أزمة الأعلاف، والتي أدت إلى توقف عدد من المربين عن اقتناء المواشي بعدما عجزوا عن الإنفاق عليها.


وأضاف عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، أن سعر اللبن اليوم هو العادل بالنسبة للفلاح، متوقعا زيادة الإنتاج بداية من شهر ديسمبر المقبل لأنه موسم اللبن الجديد، متمنيا في الوقت ذاته ثبات الأسعار الحالية.
 

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انتاج الالبان أزمة الأعلاف
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