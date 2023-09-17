وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بالإنجاز التاريخي والفوز ببطولة أفريقيا للكبار

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة هنا جودة، بعد الفوز بنهائي أفريقيا والتتويج التاريخي بذهبية ببطولة الكبار لأصغر لاعبة في التاريخ.

أشاد الوزير بوصول لاعبات المنتخب إلي النهائي ليصبح نهائي مصري خالص بين هنا جودة ودينا مشرف، والذي أنتهي بفوز جودة ٤-١، خلال نهائي بطولة أفريقيا للكبار بتونس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية، كان من الأسباب الرئيسية التي نراها في تحقيق الألقاب القارية والعالمية تباعًا.