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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غلاء الأسعار من السنن الإلهية.. أحمد كريمة يوضح

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
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أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الكوارث الطبيعية سواء كانت زلازل أو إعاصير، أو جفاف، أو أزمات اقتصادية، أو غلاء أسعار، جميعها سنن الإلهية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الزلازل كانت في الماضي، وتحديدًا في عهود الأنبياء أنفسهم، مؤكدًا:" ما خلا عهد نبي بدون زلازل، أو شيء من السنن الإلهية، وأن سيدنا محمد كان في عهده زلازل".

ولفت إلى أن جبل أحد قد اهتز، وسيدنا محمد قال له:" اثبت فأن عليك نبي وصديق وشهيد، فالجميه يجب أن يعلم ذلك.

وأشار إلى أن الزلازل والأزمات الاقتصادية والأعاصير، موجودة في الوقت الحالي، وستكون في المستقبل، وأن البشر لا يتحكمون فيها.


 

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الدكتور أحمد كريمة جامعة الأزهر الكوارث الطبيعية
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