غلاء الأسعار من السنن الإلهية.. أحمد كريمة يوضح

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الكوارث الطبيعية سواء كانت زلازل أو إعاصير، أو جفاف، أو أزمات اقتصادية، أو غلاء أسعار، جميعها سنن الإلهية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الزلازل كانت في الماضي، وتحديدًا في عهود الأنبياء أنفسهم، مؤكدًا:" ما خلا عهد نبي بدون زلازل، أو شيء من السنن الإلهية، وأن سيدنا محمد كان في عهده زلازل".

ولفت إلى أن جبل أحد قد اهتز، وسيدنا محمد قال له:" اثبت فأن عليك نبي وصديق وشهيد، فالجميه يجب أن يعلم ذلك.

وأشار إلى أن الزلازل والأزمات الاقتصادية والأعاصير، موجودة في الوقت الحالي، وستكون في المستقبل، وأن البشر لا يتحكمون فيها.



