وزير الخارجية الكويتي يبحث مع مساعدة نظيره الأمريكي تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية والتعاون الإستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية .

وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة "وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة".

وأوضح البيان أن ذلك جاء على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة .