تكريم المشاركين في معسكر الأنشطة الصيفية لرياض الأطفال ببئر العبد

قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، بتكريم المشاركين في معسكر الأنشطة الصيفية لرياض الأطفال ببئر العبد، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأثنى وكيل الوزارة علي الدور الرائع الذي قام به المسؤولون عن تنفيذ هذه المعسكرات للأنشطة المختلفة مما تعطي أبنائنا الطلاب الدافع وتقوي الحافز للنجاح والتفوق الدراسي والمذاكرة في العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور مشايخ شمال سيناء منهم الشيخ سالم العكش والشيخ سليمان الزملوط والذين أشادوا بالطفرة التي يشهدها التعليم بالمحافظة.

وأفادت حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال، بأن إقامة هذه المعسكرات بإدارة بئر العبد التعليمية قد حققت الأهداف المرجوة منها والتي علي سبيل المثال كيفية استغلال وقت الفراغ لدى الأطفال، وذلك بممارسة أنشطة مختلفة مفيدة وهادفة مع إبعادهم عن ممارسة الأنشطة الالكترونيه الضارة مما يؤدي إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال من خلال تشجيعهم علي المنافسة وتقديم الهدايا عليهم مع خلق نوع من التنافسية الشريفة بين الروضات مما يجذب الأطفال بالروضة ويقربهم من المعلمات ومشرفات الروضة.

وأضافت الموجه العام بأن المعسكر اشترك فيه ٧ روضات من المدارس وقد شمل برنامج الأنشطة بالمعسكرات تجسيد مبسط لليوم السيناوى مما يحي التراث والعادات والتقاليد السيناوية وتقديم فقرات غنائية ودينية ووطنية وسيناوية. وتقديم فقرات من الشعروالعاب ومسابقات فنية ورياضية وعزف فردي علي الآلات الموسيقية.