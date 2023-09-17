سمير فرج يكشف مفاجآت عن الميسترال المصرية المرسلة إلى ليبيا

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تولي مقاليد الحكم في البلاد، قال مصطلح "مسافة السكة"، وهو ما يشير إلى أن مصر ستقف بقوة بجوار الدول العربية سواء في السلم أو المحن وهو ما يتحقق حاليا.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ليبيا تمثل أمنا قوميا مباشرا لمصر، وأي شئ يحدث بها يؤثر على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر أعلنت الحداد 3 أيام بعد حدوث كارثة درنة بسبب الفيضانات.

وتحدث عن وصول حاملة الطائرات "الميسترال" إلى دولة ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا، مؤكدا أنها سفية قيادة وسيطرة، وقادرة على حمل 400 مركبة، مشيرا إلى أن الطائرة تحتوي على غرف عمليات مجهزة طبيا وبها 69 سريرا وقادرة على إجلاء 1500 فرد، مركز قيادة للعملية المصرية في ليبيا.

ونوه بأن الرئيس السيسي، وجه الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وسلاح المهندسين، بمعانية انهيار السدين في مدينة درنة من أجل إعادة تطوير هذه السدود بعد كارثة الفيضانات، مؤكدا أن مصر لم تبخل على ليبيا في تقديم المساعدات، سواء تقديم مخابز أو مستشفيات ميدانية متنوعة، كما أن المستشفى بها 150 سريرا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، عقد اجتماعا مع عدد من قوات المسلحة، من أجل تنفيذ عمليات الإنقاذ في ليبيا، موضحا أن الجميع اعتقد أنه اجتماع شامل للقوات المسلحة ولكن كان خاصا بأزمة ليبيا.

وأشار إلى أن ترأس رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وفد عسكري إلى ليبيا، جاء من أجل دراسة الوضع على كثب لمعرفة المطلوب، موضحا أن رئيس الأركان نقل الواقع الليبي للرئيس السيسي وبناء عليه تم التحرك المصري وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية.