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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض

فعاليات الإحتفال
فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض
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شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض تحت شعار "مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض" وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية عبر تقنية الزووم من مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف ، وأيضاً الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحرى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتورة رحاب على مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والتنفيذية والجامعية والأكاديمية والدينية والمجتمعية والشبابية والرياضية ، والأطباء المكلفين والإمتياز والرئدات الريفيات .

 خلال الحفل أعلن اللواء أشرف عطية عن خبر سار لأهالى أسوان وهو تنظيم المؤتمر السنوى لهيئة الرعاية الصحية بأسوان فى شهر نوفمبر القادم تمهيداً لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل .

أكد المحافظ أن الإتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة هو الإهتمام بسلامة المريض ، ولهذا فإنه لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة يتم تنفيذ أعظم وأرقى مشروع للإهتمام بالمواطن المصرى ، الذى تجسد فى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية ، وهو الذى يتطلب تكثيف جهود التوعية فى المقام الأول للتعريف بالمزايا الغير مسبوقة التى تحققها منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى دق ساعة العمل الوطنى إستعداداً لتطبيق هذه المنظومة وإنجاحها بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية والحكومة المصرية والوزارات المختصة ، والتى تمثلها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والتابعة لرئاسة الجمهورية ، وأيضاً هيئة الرعاية الصحية والتى تتبع وزارة الصحة والسكان ، علاوة على هيئة التأمين الصحى والتى تتبع وزارة المالية .

وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن تسجيل 1.2 مليون نسمة من إجمالى 1.6 مليون نسمة ، كما أن هناك متابعة يومية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المتبقية بعد أن تم التشغيل التجريبى لـ 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية ، وأيضاً 4 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة ، وهو الذى يتكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال المنظومة ، وقدم المحافظ شكره لرئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وفريق العمل المعاون له ، وأيضاً للمشاركين فى هذه الإحتفالية الهادفة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل مريض بأفكار ورؤى مستنيرة .

فيما قدم الدكتور أحمد طه شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل وحماسه الكبير لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو الذى يدفع لبذل أقصى الجهد من جميع العناصر لتطبيقها داخل محافظة أسوان بمعايير الجودة العالية التى تعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

شهدت فعاليات الإحتفال إلقاء كلمات للدكتورة رحاب على مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، وعرض موجز عن الإحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض للدكتورة مريم أنسى ، وكذا عرض موجز عن ثقافة سلامة المريض وذلك للدكتورة إبتسام حسن ، فضلاً عن إلقاء كلمة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد مصطفى عميد كلية الطب بجامعة أسوان ، فضلاً عن تبادل الدروع بين محافظ أسوان والهيئة تقديراً لروح التعاون والتكاتف البناء والمثمر .

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