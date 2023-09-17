فلسطين ترحب بقرار "اليونسكو" إدراج موقع "أريحا القديمة" على قائمة التراث العالمي

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظـــمة الأمم المتحدة للتربية والعـلوم والثقافة (اليونســكو)، تسجيل موقع أريحا القـديمة تل الســـلطان على قائــمة التراث العالمي.

وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، إن هذا القرار يعد انتصارا للحقيقة ولفلسطين والرواية الفلسطينية، ويدل على عراقة تاريخ فلسطين الممتد منذ آلاف السنين وأصالته، مهما حاول الاحتلال طمس تاريخ فلسطين وحضارتها وتزويره.

وأكد أهمية الحفاظ على مواقع التراث الفلسطيني وتسجيلها على قائمة التراث العالمي، لحمايتها من التزوير ومحاولات التدمير اليومي التي تتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي.

وشكر المجلس جميع الأعضاء، والمنظمات المتخصصة، والدول الشقيقة والصديقة، التي دعمت الملف الفلسطيني في تسجيله على لائحة التراث العالمي في "اليونسكو".