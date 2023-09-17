“سارية الجبل”.. أول جامع عثماني في مصر يوضح الفارق بين عمارة وفنون عصرين

يُعد جامع سليمان باشا الخادم في قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، هو أول جامع في مصر يتم بناؤه على الطراز العثماني، وهو من الطرز المختلفة عن الطراز التقليدي للجوامع، والذي يطلق عليه بعض المتخصصين الطراز العربي.

والطراز التقليدي للجوامع والذي انطلق بادئ ذي بدء من شبه الجزيرة العربية، وهو الطراز الذي بنى به الرسول صلى الله عليه وسلم أول جامع في الإسلام وهو جامع المدينة المنورة، حيث يتكون الجامع من صحن أوسط سماوي مكشوف، وفي ناحية القبلة توجد ظُلة كبيرة، يستند سقفها إلى أعمدة، ثم 3 ظلات أخريات أقل عمقًا تحيط بالصحن، فيصبح الجامع مكونًا من صحن وأربع ظلات.

وفي الحقيقة أن هذا الطراز هو الأنسب للمناخ الصحراوي، ويُشعر سكان تلك المناطق بنوع من الراحة النفسية خصيصًا في حالة اتساع مساحة الجامع، حيث يعمل الصحن الأوسط دائمًا على تلطيف حرارة الأجواء، وبما أن البلاد الصحراوية تتميز بقلة تساقط الأمطار في المعتاد، فيكون الصحن المكشوف هنا بمثابة المتنفس للجامع، وانتشر هذا الطراز في مصر، بعد أن بنى عمرو بن العاص جامعه الشهير في الفسطاط أول جامع في مصر وأفريقيا.

وتوالى بناء الجوامع طوال العصور المتتالية، سواء في العصر الطولوني حيث بنى أحمد بن طولون جامعه فوق جبل يشكر وهو المعروف حاليًا بجامع أحمد بن طولون أو بالجامع الطولوني، عام 265 هـ، وهو على ذات التصميم وإن زادت حول الصحن من الخارج مساحات جديدة تعرف بالزيادات، وهو يماثل في ذلك جامع سامراء وجامع أبي دلف في العراق.

ثم جاء العصر الفاطمي والجوامع اتخذت من ذات الطراز سبيلًا، وأشهر جامعين فاطميين هما الأزهر والذي أقيمت أول جمعة فيه عام 361 هـ، والحاكم والذي تم البدء في بناءه عام 380 هـ في عصر العزيز بالله وتم اكتمال بناء الجامع في عهد إبنه الحاكم بأمر الله عام 403 هـ، وجاء تصميمهما على ذات الطراز صحن وأربع ظلات.

وهكذا استمر الوضع والحال حتى نهاية العصر المملوكي، وامتد هذا الطراز، «الصحن ويحيط به 4 ظلات»، إلى المدارس والخانقاوات، فنجد أن المدرسة تتكون من صحن يحيط بها 4 إيوانات، وأشهر مثال على ذلك مدرسة السلطان حسن والتي أمر ببناءها عام 757 هـ، والخانقاوات، والتي أيضًا تتكون من 4 إيوانات في وسطهم صحنًا سماويًا مكشوفًا، ومن أشهر الأمثلة على الخانقاوات، خانقاة بيبرس الجاشنكير في شارع الجمالية والتي أمر ببناءها عام 706 هـ، والخانقاة هي مكان إقامة وتعبد الصوفية.

ومع انتهاء العصر المملوكي، واستيلاء العثمانيين على مصر، انتقل طرازًا جديدًا في بناء الجامع يختلف في الشكل والتصميم، وحتى في المآذن عن الجوامع المصرية، ويُعد جامع سارية الجبل في القلعة أكبر وأدل الأمثلة على تلك النقلة في التصميم والشكل، وكذلك في الفنون.

وهنا نأتي لتصميم جامع سارية الجبل، بالطبع نعرف أن العثمانيين استولوا على مصر بقيادة سليم الأول عام 1517م، وتوالى الولاة عليها، حتى جاء الوالي سليمان باشا الخادم في عهد السلطان سليمان القانوني، وقرر بناء جامعًا آخرًا في القلعة، بعد أن أصبح جامع الناصر محمد بن قلاوون لا يفي بحاجة المصلين.

فاتخذ قراره ببناء جامعًا في هذا المكان، الذي يقع في القسم الشرقي لقلعة صلاح الدين الأيوبي، وجاء الجامع على طراز مختلف عما اعتاد عليه المصريون، حيث تكون من بيت صلاة مغطى بالكامل وله باب يُغلق عليه، ثم يليه الصحن الذي يعتبر أمام بيت الصلاة، أي أن الصحن أصبح ملحقًا بالجامع، وليس في منتصفه، وسقف بيت الصلاة بكامله عبارة عن قبة مركزية يحيط بها أنصاف قباب، والصحن يحيط به رواق، وسقف الرواق عبار عن قباب متجاورة ولكن أصغر حجمًا، حيث وصل عدد القباب في هذا الجامع إلى 23 قبة.

ثم نأتي للمأذنة والتي نجد أنها على شكل القلم الرصاص، مدببة القمة، وليس لها بلكونات كما هو المعتاد مع المآذن المملوكية ذات الجوسق والقمة البصلية والبلكونات التي يقف فيها المؤذنين، فهذا الطرز غريب على أهل مصر، وغير معتاد في العمارة المصرية.

وسبب ذلك أن البلاد التي جاء منها الأتراك هي بلاد تتميز بالمناخ البارد، والذي يصل إلى تساقط الثلوج، لذلك يكون بيت الصلاة مغلق تمامًا لاتقاء برد وثلوج الشتاء، في حين أن الصحن خارج بيت الصلاة، والذي من الممكن أن يصلي فيه الناس وقت اعتدال الأجواء.

كما أن المئذنة القلمية، صُممت بهذا الشكل لتتغلب على تراكم الثلوج، فهذا هو الغرض المعماري الأول، حتى ألفت أعين العثمانيين ذلك التصميم وصار من علامات عمارتهم في الجوامع، وبسهولة تستطيع أن تفرق ما بين الطراز العثماني والمملوكي عن طريق شكل المآذن.

أما عن الزخارف فحدث ولا حرج، فالزخارف العثمانية تختلف شكلًا وموضوعًا عن الزخارف المملوكية، حيث تتميز الثانية بأنها شرقية الطابع، تميل إلى التجريد، وكثرة فن الأرابيسك وهو الزخارف النباتية المتداخلة التي لا يُعرف لها بداية من نهاية يغلب عليها، أما الزخارف العثمانية، فتتميز أنها أميل إلى التجسيد، فنجد أن أشكال الورقات النباتية تماثل شكلها في الطبيعة، وتتميز الزخارف النباتية العثمانية بوجود أزهار شهيرة مثل زهرة اللالا، والقرنفل والورقات المسننة وغيرها من سمات ميزت هذه الفنون.

كما يتميز الفن العثماني بظهور التأثيرات الأوروبية عليه جلية واضحة عليه تمثلت في زخارف الباروك والركوكو، والتي انتشرت أكثر وأكثر خلال أسرة محمد علي باشا، وكذلك تتميز العمائر العثمانية بانتشار التكسيات الخزفية أو القشاني، ولا نجد جامعًا يخلو منها، ولعل أكبر الجوامع التي تحوي كمًا كبيرًا من بلاطات القاشاني، هو الجامع الأزرق.

لذا يُعد جامع سارية الجبل والذي أنشأه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم عام 1528م، من أهم الجوامع الأثرية لأن حلقة الربط أو مرحلة الانتقال من نوعية عمارة وفنون تميزت بها العمارة المملوكية والتي اصطلح على تسميتها بالطراز المصري، إلى نوع جيد من العمارة والفنون أُطلق عليها مصطلح جديد وهو الفنون العثمانية.