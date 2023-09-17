أمن السويس يكثف من جهوده لضبط لص الدراجات البخارية بالأربعين

تكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن السويس من جهودها لضبط لضبط لص سرقة الدراجات النارية بعد سرقته دراجة احد المواطنين خلال توقفها في الشارع بدائرة قسم شرطة الاربعين.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الاربعين التابع لمديرية أمن السويس بلاغاً من شاب يدعى " وليد، م" يبلغ من العمر 31 عاماً، مفاده بسرقة دراجته النارية خلال ركنها في الشارع لشراء بعض المستلزمات الخاصة به، وخلال عودته إليها مرة أخرى تبين أختفائها، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين قيام شاب بستقلالها والهروب بها من مكان تواجدها.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير محضر يحمل رقم 4144 إدري الأربعين السويس، وتكثف الاجهزة الامنية بالسويس من جهودها لسرعة ضبط المتهم وتقديمة للعدالة، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.