"رأسه ظهرت من الجوال".. حبس العربجي المتهم بقتل نجل عشيقته في الهرم

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 03:33 م

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة قيام عربجي بقتل ابن عشيقته، وإلقاء جثته في القمامة.

وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث لبيان وتحديد ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفل 13 سنة، في القمامة بمنطقة الهرم، تبين العثور عليه داخل جوال.

و دلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدة الطفل، وقال شهود عيان إن المتهم عربجي وعلى علاقة بوالدة المجني عليه، وأنه قتله بضربه على رأسه، ثم وضعه داخل جوال.

وكشفت التحريات مفاجأة مفادها أنه وفي أثناء إلقاء جثة القتيل في صندوق للقمامة ظهرت رأسه من جوال، تزامنًا مع مرور شخص بسيارة ملاكي في المكان، فقام بالصراخ لتنبيه الأهالي الذين تجمعوا، لكن المتهم لاذ هاربًا من المكان، تاركا خلفه ابنه البالغ من العمر 10 سنوات، الذي كان معه في مكان الواقعة، ألقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.